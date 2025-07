E-Banking-Betrüger in Grossbritannien gefasst

Im Juli 2022 eröffnete die Bundesanwaltschaft (BA) im Zusammenhang mit einer umfangreichen Phishing-Serie ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage. Im Vorfeld wurden im gleichen Zusammenhang bereits rund 30 Verfahren von kantonalen Staatsanwaltschaften eröffnet, welche die BA in der Folge übernahm und in ihrem Verfahren vereinigte.

Von Mai 2022 bis September 2022 hat eine unbekannte Täterschaft mehrere gefälschte Login-Webseiten von verschiedenen Schweizer Banken betrieben. Dabei verwendete sie ein sogenanntes Phishing-Kit. Geschädigt wurden damit Bankkunden, die über eine Google-Suche auf die dort als Anzeige geschalteten Phishing-Seiten gelangten und versuchten, sich in ihr vermeintliches E-Banking-Konto einzuloggen.

2,4 Millionen Franken Schaden

In der Folge wurden ihre E-Banking-Zugangsdaten im Hintergrund abgefangen, was es der Täterschaft ermöglichte, sich mit den gestohlenen Zugangsdaten in das E-Banking-Konto der Geschädigten einzuloggen und die Zwei-Faktor-Authentifizierung auszulösen. Da die Geschädigten nach wie vor im Glauben waren, sich auf der echten Webseite der Bank zu befinden, authentifizierten sie das Login mittels des Authentifizierungscodes auf der Phishing-Seite.

Damit konnten die Cyberkriminellen in das E-Banking-Konto der Geschädigten gelangen und bei der Bank ein zusätzliches Gerät für die Zwei-Faktor-Authentifizierung registrieren. Anschliessend konnte sich die Täterschaft ohne weitere Aktionen in deren Konto einloggen und Zahlungen auslösen. Die dadurch entstandene Deliktsumme im Schweizer Strafverfahren beträgt rund 2,4 Millionen Franken.

Kooperation mit Europol

Dank den Ermittlungen konnte ein britischer Staatsangehöriger als Entwickler und Vertreiber des Phishing-Kits identifiziert und lokalisiert werden, wie es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft heisst. Die darauffolgende enge Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Polizei (Fedpol), Europol, Eurojust und den britischen Strafverfolgungsbehörden ermöglichte es, den Entwickler und Verkäufer des Phishing-Kits in Grossbritannien zu verhaften und zur Rechenschaft zu ziehen.

Da die britischen Strafverfolgungsbehörden bereits ein ähnliches Verfahren gegen die beschuldigte Person führen, übernahmen sie auf Ersuchen auch das Schweizer Verfahren und führten dieses fort. Die Bundesanwaltschaft stellte ihr Strafverfahren in der Folge ein. Am 23. Juli 2025 wurde der Beschuldigte in Grossbritannien wegen seiner Taten zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt.