Edöb äussert sich zu "Data Scraping"

Zusammen mit 9 anderen nationalen Datenschutzbehörden hat der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (Edöb) eine gemeinsame Erklärung zu "Data Scraping und Datenschutz" veröffentlicht. Darin äussern sich die Behörden zum automatisierten Auslesen von Daten aus dem Internet.

Die Erklärung richtet sich an Social-Media-Unternehmen und Webseitenbetreiber. Diese werden aufgefordert, Massnahmen zum Schutz von Personendaten gegen Data Scraping zu treffen. "Data Scraping kann eine Verletzung der Datensicherheit (Data Breach) darstellen. Mit dem am 1. September 2023 in Kraft tretenden neuen Datenschutzgesetz (DSG) sind Unternehmen verpflichtet, Verletzungen der Datensicherheit, die voraussichtlich zu einem hohen Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person führen, dem Beauftragten zu melden", so der Edöb.

Post an Meta, Microsoft, Alphabet und weitere

Gescrapte und personenbezogene Daten könnten für verschiedene Zwecke ausgenutzt werden, "beispielsweise zur Monetarisierung durch Wiederverwendung auf Websites Dritter, zum Verkauf an böswillige Akteure oder zur privaten Analyse oder Informationsbeschaffung", heisst es im Joint Statement (PDF). Dies könnte zu ernsthaften Risiken für Einzelpersonen führen.

Die Erklärung wurde unter anderem an Alphabet, X, Meta, Bytedance und Microsoft übermittelt. Diese werden aufgefordert, "mehrschichtige technische und verfahrenstechnische Kontrollen zu implementieren, um die Risiken zu mindern". Zusätzlich sollten Social-Media-Plattformen und andere Websites "ihre Nutzer proaktiv unterstützen, damit diese fundierte Entscheidungen darüber treffen können, wie sie die Plattform nutzen und welche persönlichen Informationen sie weitergeben".

Forschung benötigt Big Data

Daniel Kettiger vom Kompetenzzentrum für Public Management (KPM) der Universität Bern kritisiert persönlich als Wissenschaftler die Erklärung. Diese "verteufelt" das Scraping aus Datenschutzsicht in einseitiger Weise. Die Warnung der Datenschutzaufsichtsbehörden stehe teilweise auch im Widerspruch zum Öffentlichkeitsprinzip und zu den Bestrebungen der schweizerischen Behörden zu Open Data und Open Government Data. "Das bedingt auch, dass Bürgerinnen und Bürger bzw. Bürgerbewegungen sich der Methoden von Big Data bedienen können müssen."