Edöb: Datenschutzgesetz ist auf KI-Anwendungen anwendbar

Was der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte (Edöb) zunächst nur im kleinen Kreis sagte , lässt er nun in einem offiziellen Statement verlauten: "Das Datenschutzgesetz (DSG) ist auch auf den Einsatz von KI-gestützten Datenbearbeitungen anwendbar", heisst es in einer Mitteilung.