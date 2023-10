Edöb: Einsatz von KI fällt unter das Datenschutzgesetz

Viele Schweizer Unternehmen, die geschäftliche Beziehungen in die EU pflegen, unterliegen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). "Wer diese Vorgaben erfüllt, erfüllt auch das Schweizer Datenschutzgesetz (DSG)", so der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte (Edöb) Adrian Lobsiger an einer Veranstaltung an der Universität Zürich.

"Mit diesem Zitat des Edöb lässt sich sein Vortrag gut zusammenfassen", schreibt unser Kolumnist und Rechtsanwalt Sven Kohlmeier in einem Blogpost für seine Kanzlei . Der Edöb habe deutlich gemacht, dass es keinen Schweizer Sonderweg im Datenschutz geben werde, die "Musik im Datenschutz" spiele in der EU, so Adrian Lobsiger.

Edöb will sich auf Behörden statt Unternehmen fokussieren

Weil ohnehin viele Unternehmen der DSGVO unterstehen und diese auch erfüllen, will sich der Edöb dem Blogpost zufolge nicht primär auf Firmen konzentrieren, sondern auf Datensammlung durch den Staat und Behörden.

Wie Kohlmeier schreibt, gelte nach Auffassung des Edöb auch beim Einsatz von KI-Werkzeugen das Datenschutzrecht. Demzufolge bestehe laut Edöb eine Aufklärungspflicht über Zwecke, Funktionsweise, Datenquellen und Risiken bei dem Einsatz von KI-Tools. Darüber hinaus müssten automatisierte Entscheidungen von einem Menschen überprüft werden.

Keine Strafurteile in den nächsten 4 Jahren

Lobsiger erwartet keine Strafanzeigen aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes. "Ich verwette meinen Job, dass es in den nächsten 4 Jahren kein Strafurteil gibt", wird er in Kohlmeiers Blogpost zitiert. Der Edöb begründet die Aussage damit, dass einerseits nur Fahrlässigkeitsdelikte bestraft würden. Andererseits würde die Staatsanwaltschaft nicht von Amts wegen, sondern nur auf Anzeige hin tätig werden. "Der Edöb hat daher die Hoffnung, dass eher nicht die Mitarbeitenden bestraft werden, sondern Bussen sich auf Personen der Unternehmensleitung konzentrieren", heisst es im Blogpost weiter.

Lobsigers Amtszeit endet am 5. Dezember 2023. Er kandidiert für eine weitere und muss dafür vom Parlament gewählt werden. Eine Gegenkandidatur ist bis jetzt nicht bekannt.

Hinweis: Inside-it.ch war bei der Veranstaltung an der Universität Zürich nicht selbst vor Ort.