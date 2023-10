Edöb: Kein formelles Verfahren gegen Oracle

In einer Sammelklage wird dem Software-Riesen Oracle in den USA vorgeworfen , ein Netzwerk mit persönlichen Daten von unzähligen Menschen aufgebaut und an Dritte verkauft zu haben. Es wird behauptet, dass die gesammelten Dossiers Informationen über Personen enthalten – mitsamt Namen, Wohnadressen, E-Mail-Adressen, getätigten Einkäufen, physischen Bewegungen, Einkommen, Interessen und politischen Ansichten sowie einer detaillierten Darstellung der Online-Aktivitäten.

Dienste würden in der Schweiz nicht aktiv angeboten

Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz seien davon nicht betroffen, schreibt der Datenschutzbeauftragte (Edöb) in einer Mitteilung. Konkret habe er die in der Klage erhobenen Vorwürfe analysiert und Oracle Schweiz und America mit Fragen kontaktiert. Der Edöb wollte der Mitteilung zufolge sicherstellen, dass "keine Informationen von Personen aus der Schweiz für Werbezwecke verwendet werden."

Es sei ihm "zugesichert und glaubhaft erklärt" worden, dass die "umstrittenen Datenbearbeitungen in der Schweiz nicht aktiv angeboten" würden und Oracle Massnahmen ergriffen habe, "um die Verwendung von Informationen über Personen in der Schweiz im Zusammenhang mit den Werbedienstleistungen technisch zu verhindern." Ausserdem biete Oracle America keine Dienstleistungen als Data Broker für Datenanbieter in der Schweiz mehr an und habe "alle Verträge mit Datenanbietern, die Daten speziell über Personen in der Schweiz liefern, bereits vor Jahren gekündigt".

Es kommt zu keinem formellen Verfahren

Unter anderem deshalb habe der Edöb seine Bedenken ausgeräumt, dass die Tracking-Technologien von Oracle America zu Persönlichkeitsverletzungen in der Schweiz führen könnten. Deshalb habe er seine Abklärungen eingestellt und entschieden, kein formelles Verfahren zu eröffnen.