EFK bemängelt IT-Governance bei Agroscope

Das Kompetenzzentrum für landwirtschaftliche Forschung und Ernährungsforschung (Agroscope) ist beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) angegliedert und beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeitende an 12 Standorten. Die Abteilung Informatik von Agroscope stellt diesen IKT-Mittel zur Verfügung und nimmt damit eine Doppelrolle als Leistungsempfänger und als Leistungserbringer ein.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat kontrolliert, ob bei Agroscope eine angemessene IT-Governance vorhanden ist. Doch die Kontrollbehörde musste feststellen, dass keine systematische Governance definiert wurde. "Auf dieser Ebene ist der Reifegrad der Organisation niedrig", ist im Bericht der Finanzkontrolle zu lesen. Die Situation sei bekannt und die Direktion habe bereits Massnahmen dagegen festgelegt, auch auf personeller Ebene, heisst es weiter.

Die Abteilung Informatik sieht sich mit einem grossen Arbeitsaufwand konfrontiert. Vor diesem Hintergrund haben seit Mitte 2021 mehrere Schlüsselpersonen das Kompetenzzentrum verlassen. Die Stellen konnten meistens wieder besetzt werden, schreibt die EFK. Zudem sollen in Zukunft noch neue Mitarbeitende angestellt werden.

Keine Governance, keine Risikoanalyse

Bemängelt wird von der EFK auch, dass Prozesse zur Governance der Informatik nicht durchgängig definiert und umgesetzt seien. "Die Prozesse reichen in ihrer aktuellen Form nicht aus, um sicherzustellen, dass die Geschäftsleitung von Agroscope ihre Aufgaben der Evaluation, Steuerung und Aufsicht über die IT-Tätigkeiten voll wahrnehmen kann", urteilt der Bericht.

Gewisse Massnahmen im Bereich IT-Governance werden laut EFK teilweise zwar umgesetzt. So gebe es sporadische Evaluationen und einen jährlichen Budgetprozess. Zudem sind eine IKT-Strategie sowie die Ausarbeitung eines Servicekatalogs vorgesehen. "Diese Anstrengungen genügen allerdings noch nicht", hält die EFK fest. Es müsse ein Steuerungsgremium eingerichtet werden, das die IT-Tätigkeiten beaufsichtigt, fordert die Kontrollbehörde.

Gemäss der EFK fehlen bei Agroscope auch Prozesse und Tools für eine IKT-bezogene Risikoanalyse. "Der IT-Verantwortliche und die Geschäftsleitung können diese Risiken nicht abschätzen und keine Ausgleichsmassnahmen treffen", lautet das vernichtende Urteil der Finanzkontrolle. Auch die Kommunikation der Abteilung Informatik wird als ungenügend bezeichnet.

"Die Beteiligten und ihre Informationsbedürfnisse werden nicht systematisch erfasst. Damit werden ungünstige Grundlagen für die Beziehung zwischen der Abteilung Informatik und ihren Kunden geschaffen", schreibt die EFK.

Unvollständige Portfolios

Laut der EFK gibt es bei Agroscope auch keine Beschreibung der Verant­wort­lich­keiten, der Arbeitsschritte und der Ergebnisse des Managementprozesses zum Projektportfolio. Letzteres werde nicht konsistent geführt und nicht alle daran Beteiligten würden sich ihrer Aufgaben bewusst sein.

Bei der Erfassung der IT-Projekte gebe es Fortschritte, schreibt die EFK. Die Erfassung der IT-Komponenten von Forschungsprojekten sei jedoch nicht systematisch genug. Zudem müsse das Inventar der Anwendungen vervollständigt werden. Die Priorisierung des Portfolios beruhe somit auf potenziell unvollständigen Grundlagen.

IKT-Beschaffung nicht ausreichend dokumentiert

Für die Beschaffung von Dienstleistungen und Wartungen verfügt Agroscope über eine Kompetenzdelegation. Diese führt Kontrollen durch. Regelmässige Überprüfungen und Verbesserungen seien im Gange, schreibt die EFK. Dennoch liege keine vollständige und aktuelle Beschreibung dieser Kontrollen vor. Deshalb konnte die Prüfbehörde weder die Effizienz der Kontrollen noch die Einhaltung der Compliance im Bereich der Beschaffung analysieren.

Ein Managementprozess für die Erbringer von Informatikdienstleistungen fehle ebenfalls. Zudem würden Informationen zu den Dienstleister­beziehungen, den damit verbundenen Risiken und der Qualität der erbrachten Dienstleistungen nicht systematisch erfasst und dokumentiert. Hierzu hat die EFK entsprechende Empfehlungen ausgesprochen.

Ausserdem bemängelt die Finanzkontrolle, dass es keine systematische Prüfung von Synergien mit dem BLW oder mit anderen Einheiten der Bundesverwaltung im Bereich der IKT gibt. Dazu wurden laut dem Bericht aber bereits Gespräche aufgenommen. "Diese ersten Anstrengungen müssen weitergeführt werden", mahnt die EFK.

Wiederaufbau im Gange

In einer Stellungnahme zu den Vorwürfen der EFK gibt Agroscope an, dass man sich der Defizite in der IT-Steuerung bewusst sei und bereits mehrere Massnahmen eingeleitet habe, um diese zu beheben. "Bereits 2020 hatte eine Nutzerumfrage Lücken in der IT-Leitung und -Planung sowie ein Miss­ver­hältnis zwischen den Kompetenzen des IT-Teams und den fachlichen Anforderungen aufgedeckt", schreibt das Kompetenzzentrum.

Diese Umfrage habe dazu geführt, dass mehrere Schlüsselpersonen, darunter der Leiter der IT-Abteilung und ein Gruppenleiter, die Behörde verliessen. Die IT-Abteilung befinde sich seither im Wiederaufbau. Im Herbst 2022 habe man zudem ein externes Unternehmen beauftragt, eine Bestandsaufnahme der Informatik vorzunehmen und die IT-Abteilung bei der Festlegung ihrer zukünftigen Strategie zu unterstützen. Gleichzeitig wurde das IT-Budget ab 2023 um 3 Millionen Franken erhöht.

Der Bericht der EFK zeige auf, "dass die bereits ergriffenen Massnahmen in die richtige Richtung gehen und dass es notwendig ist, diesen Weg weiter­zu­gehen". "Agroscope ist sich der Notwendigkeit bewusst, die Situation ihrer Informatik zu verbessern, und tut dies durch die Umsetzung ihrer IT-Strategie 2023/2027", versichert die Organisation.