Biometrie-Plattform könnte laut EFK noch mehr kosten

Zum dritten Mal hat die Eidgenössische Finanzkontrolle das Programm "Erneuerung der Systemplattform Biometrie (ESYSP)" geprüft. Für das IT-Schlüsselprojekt wurde ursprünglich mit Kosten von 46,6 Millionen Franken gerechnet. Dafür hat das Parlament 2017 einen Verpflichtungskredit über 33 Millionen Franken bewilligt. Ziel des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) war es, die neue Plattform im Jahr 2020 einzuführen.

Diese ursprüngliche Planung wurde nicht eingehalten, wie die EFK schon in früheren Berichten festgehalten hatte. Die Verzögerungen und Mehrkosten sind grösstenteils auf einen Lieferantenwechsel zurückzuführen. Zu diesem kam es im Jahr 2019. Zuvor sei das Projekt gut vorangegangen, ist dem EFK-Bericht zu entnehmen. Aufgrund von Differenzen mit dem Hauptlieferanten habe der Bund die Vertragsbeziehung aufgelöst – ein "empfindlicher Rückschlag", hält die Finanzkontrolle fest.

Neu rechnet das EJPD mit einer Einführung Ende 2023, was einer Verschiebung des Endtermins um 32 Monate entspricht. Die Gesamtkosten werden neu mit 63 Millionen Franken beziffert.

Mehrkosten und Verzögerungen "nachvollziehbar"

2020 wurde das Programm respektive die Planung neu aufgesetzt. Die neue Gesamtplanung scheine verlässlich. Die ersten Lehren, die aus dem Abbruch der Zusammenarbeit mit dem Lieferanten gezogen worden seien, hätten Früchte getragen, bilanziert die EFK.

Ein wichtiger Meilenstein des Projekts sei im Mai 2021 mit der erfolgreichen Hardwareabnahme erreicht worden. Allerdings könnten "Probleme mit weiteren Zeit- und Kostenfolgen" in der Integrations- und Testphase sowie dem anschliessenden Rollout "nicht gänzlich ausgeschlossen" werden, so der Bericht. Etwa sollte das Risiko von Verzögerungen oder Ausfällen in der Lieferkette besser abgesichert werden.

Insgesamt stellt die Finanzkontrolle fest, dass die Neuplanung "bisher knapp eingehalten" werde. Die Ämter und die Kantone sollten "alles daransetzen", ihre Projekte fristgerecht abzuschliessen. Auch müsse das Risiko- und Qualitätsmanagement konsequent weitergeführt werden.