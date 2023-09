Ehemaliger Alibaba-CEO verlässt den Konzern

Der frühere Chef des chinesischen Tech-Riesen Alibaba, Daniel Zhang, hat den Konzern überraschend verlassen. Der Verwaltungsrat von Alibaba dankte Zhang in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse für seine 16-jährige Tätigkeit im Unternehmen. Ein Grund für seinen Abschied wurde nicht genannt.

Zhang hatte 8 Jahre an der Spitze von Alibaba gestanden und war massgeblich für den Aufstieg des Handelsunternehmens aus dem ostchinesischen Hang­zhou zu einem der grössten und am breitesten aufgestellten IT-Konzerne Chinas verantwortlich. Neben Online-Handel und Cloud-Computing ist Alibaba etwa auch in der Logistik, im Medienbereich und in der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz aktiv.