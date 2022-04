Eidgenössische Finanzkontrolle erhält neuen Direktor

Der Bundesrat hat Pascal Stirnimann zum neuen Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) ernannt. Unter Vorbehalt der Genehmigung durch das Parlament in der Sommersession tritt Pascal Stirnimann seine Funktion am 1. September 2022 an. Er folgt auf Michel Huissoud, welcher Ende August 2022 das ordentliche Pensionsalter erreicht.

Pascal Stirnimann.

Die EFK fungiert als oberstes Finanzaufsichtsorgan des Bundes und unterstützt nebst der Bundesversammlung auch den Bundesrat. Mit Pascal Stirnimann wähle der Bundesrat eine versierte Persönlichkeit, welche sowohl über ein hervorragendes Wissen und einen grossen Erfahrungsschatz im Revisionsbereich der Privatwirtschaft als auch in der Bundesverwaltung verfüge, heisst es in einer Mitteilung.

Der studierte Betriebsökonom arbeitete bis 2015 als Leiter Aufsicht und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde RAB. Seit 2015 ist Stirnimann Leiter Interne und Externe Revision beim Bundesamt für Verkehr.