Eidgenössische Steuerverwaltung setzt Agov-Login durch

Zürcher Gemeinden planen neue Plattform für E-Services
Egovpartner sucht einen externen Anbieter für die Plattform. Diese soll allen Zürcher Gemeinden und Städten zur Verfügung gestellt werden.
Die Zurich Versicherung warnt Regierungsbehörden vor einem nachlässigen Umgang mit Cybergefahren. Sie sollten aktiv beobachtet werden, um Schäden zu vermeiden.
Die Regierung hat eine neue Datenschutz-Beurteilung zu Microsoft 365 eingeholt. Sie äussert sich zum Anteil externer Cloud-Lösungen in der Verwaltung.
Die Mobilapplikation "Dienstmanager" soll unter anderem das physische Dienstbüchlein ersetzen. Anfang 2026 beginnen erste Pilotversuche.