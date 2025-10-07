Eidgenössische Steuerverwaltung setzt Agov-Login durch

7. Oktober 2025 um 10:08
Foto: Allison Saeng / Unsplash

Die Abrechnung der Mehrwertsteuer kann man in Zukunft nur noch mittels Agov-Login nutzen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung kürzt damit ihr Angebot.

Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) schafft die Online-Lösung “MWST-Abrechnung easy”, die noch ohne Agov-Login benutzt werden konnte, im Mai 2026 ab. Wie die ESTV mitteilt, stehe künftig nur noch die “MWST-Abrechnung pro” zur Verfügung. Für den Zugang dazu wird ein Agov-Login benötigt. Dafür bietet sie einige zusätzliche Funktionen. Beispielsweise können Daten direkt aus einer Buchhaltungssoftware hochgeladen oder Vorgänge in einem Geschäftsfall nachverfolgt werden. Ferner bekommen Treuhandfirmen zusätzliche Features geboten.
Begründung für die Abschaltung der “MWST-Abrechnung easy” ist laut ESTV die Umstellung auf das Behörden-Login der Schweiz, welches höhere Sicherheitsanforderungen erfülle und weder Benutzername noch Passwort benötigt. Diese Entwicklung stimme mit der Vision der ESTV überein, wonach Behördenprozesse papierlos und ständig verfügbar sein sollen. Das Agov-Login kann mit der E-ID verknüpft werden und ersetzt ab dem 31. Oktober 2026 das bisherige CH-Login.


