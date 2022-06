Eidgenossenschaft und Privatunternehmen gründen Verein "Women in Cyber"

Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat laut einer Mitteilung im vergangenen Monat den Verein "Women in Cyber" gegründet. Weitere aktuelle Mitglieder sind UBS, Deloitte, Switch, Six, Trend Micro und SN&P.

Die Initiative "Women in Cyber" hat das Ziel, Interessierte und Fachexpertinnen aus dem Bereich Cyber zu vernetzen und ihnen eine Plattform für den informellen Austausch zu bieten. Die Gründung des Vereins, so die Initiatorinnen, soll dies nun vereinfachen. Die Mitglieder sind Vertreterinnen aus der Bundesverwaltung sowie Mitarbeiterinnen der unterstützenden Unternehmen. Präsidentin des neuen Vereins ist Simone Zwyssig. Laut ihrem Linkedin-Profil ist sie seit mehr als 21 Jahren für die UBS tätig, gegenwärtig als IT-Teamlead.

"Es gab in den letzten Jahren einen klaren Anstieg an Frauen in der Cybersicherheit", sagt Zwyssig. "Doch vergleicht man das Wachstum mit der rasanten Zunahme des Fachkräftemangels, dann wird in naher Zukunft bereits ein enormer Gap sichtbar sein. Dieser Gap könnte teilweise geschlossen werden, sofern sich mehr Frauen den Schritt in den Cyberbereich zutrauen würden. Das ist unser Ziel".

Die Gründung des Vereins war laut Zwyssig eine "interessante und intensive Lernreise für uns alle. Nun konzentrieren wir uns mit voller Frauenpower auf die weitere Planung eines spannenden Women in Cyber Day im September 2022."