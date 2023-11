In den letz­ten Jah­ren konn­ten zwei For­schungs­grup­pen der ETH Zü­rich die Kor­rek­tur von Feh­lern in Quan­ten­sys­te­men mit­tels Feh­ler­kor­rek­tur­tech­ni­ken nach­wei­sen. In ei­nem Fall er­reich­ten sie das mithil­fe ei­nes Chips, auf dem 17 phy­si­sche Quanten-​Bits (Qubits) Platz fin­den, die zu ei­nem lo­gi­schen Qubit ver­knüpft wur­den. Da­bei bil­den neun Qubits das lo­gi­sche Qubit und die üb­ri­gen acht sind für die Feh­ler­kor­rek­tur zu­stän­dig. Das Pro­blem: Ein lo­gi­sches Qubit al­lein macht noch kei­nen Quan­ten­com­pu­ter.

Die ame­ri­ka­ni­sche For­schungs­för­de­rungs­agen­tur Intelligence Advanced Research Projects Activity (IAR­PA) hat dar­um meh­re­re Grund­la­gen­for­schungs­pro­jek­te lan­ciert, um zwei lo­gi­sche Qubits mit­ein­an­der zu ver­schrän­ken und den Quan­ten­zu­stand ei­nes lo­gi­schen Qubits auf ein zwei­tes zu über­tra­gen. Da­zu plant sie in den kom­men­den vier Jah­ren ins­ge­samt bis zu 40 Mil­lio­nen Dol­lar in zwei Projekte zu investieren: In "Su­per­Moose", das von ETH-​Professor An­dre­as Wall­raff ge­lei­tet wird, und in "Modularis", das von der Uni­ver­si­tät Inns­bruck ge­lei­tet wird und an dem die Grup­pe des ETH-​Professors Jo­na­than Home be­tei­ligt ist.

Regelmässige Evaluation der Forschung

Su­pra­lei­ten­der Quan­ten­chip mit 17 Qubits mon­tiert in ei­ner Hal­te­rung mit 48 Kon­troll­lei­tun­gen. Foto: Quan­tum De­vice Lab / ETH Zü­rich

Ver­stärkt wird das ETH-​Team un­ter Wall­raff durch For­schen­de des MIT, des For­schungs­zen­trums Jü­lich, der ka­na­di­schen Uni­ver­si­te de Sher­broo­ke, so­wie durch die bei­den Fir­men Zu­rich In­stru­ments und At­lan­tic Quan­tum. In bei­den Pro­jek­ten ist zu­dem das ETH-​PSI Quan­tum Com­pu­ting Hub am Paul Scher­rer In­sti­tut in­vol­viert.

Da­bei kom­men zwei ver­schie­de­ne Tech­no­lo­gien zum Ein­satz. Wäh­rend das ETH-​Team auf su­pra­lei­ten­de Bau­tei­le setzt, geht das Team aus Inns­bruck die Her­aus­for­de­rung auf Ba­sis von Io­nen­fal­len an. Die Fort­schrit­te bei­der Teams wer­den in wis­sen­schaft­li­chen Ver­öf­fent­li­chun­gen pu­bli­ziert, und der Er­folg des auf vier Jah­re ge­plan­ten Pro­jekts wird re­gel­mäs­sig eva­lu­iert.

Kom­plex, zeit­auf­wen­dig und teu­er

"Wenn es uns ge­lingt, zwei feh­ler­kor­ri­gier­te Qubits mit­ein­an­der zu ver­knüp­fen, dann schaf­fen wir da­mit die Grund­la­ge für künf­ti­ge Quan­ten­com­pu­ter, die für ei­n brei­tes Auf­ga­ben­spek­trum ge­nutzt wer­den kön­nen", sagt An­dre­as Wall­raff. Da­zu müs­sen je­doch in wei­te­ren Schrit­ten zu­nächst dut­zen­de, dann hun­der­te und am En­de gar tau­sen­de lo­gi­sche Qubits mit­ein­an­der ver­bun­den wer­den.

Ionenfalle mit integrierter Optik für das Quantencomputing. Foto: Karan Mehta / ETH Zürich

Quan­ten­com­pu­ter gel­ten als ei­ne der Schlüs­sel­tech­no­lo­gien des 21. Jahr­hun­derts. Doch ih­re Ent­wick­lung ist kom­plex, zeit­auf­wen­dig und teu­er. Die in­ter­na­tio­na­le Zu­sam­men­ar­beit ist da­her un­er­läss­lich. "Dass IAR­PA gleich zwei Pro­jekt mit Be­tei­li­gung der ETH Zü­rich aus­ge­wählt hat, be­weist die füh­ren­de Po­si­ti­on, die un­se­re Hoch­schu­le in die­sem wich­ti­gen For­schungs­ge­biet in­ne­hat", freut sich Chris­ti­an Wol­frum, Vi­ze­prä­si­dent For­schung an der ETH Zü­rich. "Nun ist es wich­tig, dass die Schweiz mög­lichst bald bei Ho­ri­zon Eu­ro­pe as­so­zi­iert wird und sich un­se­re For­schen­den auch am Quantum-​Flagship-Programm der EU be­tei­li­gen kön­nen."