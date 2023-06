Ein Rechenzentrum unweit des Rheinfalls: "Fluch oder Segen"?

In der 5000-Seelen-Gemeinde Beringen will die US-Firma Stack Infrastructure auf rund 8000 Quadratmetern Server unterbringen. Der Energieverbrauch des geplanten Rechenzentrums unweit des Rheinfalls wurde im Frühling zum Zankapfel. Es soll nämlich bis zu 350 Gigawattstunden pro Jahr verschlingen – das entspricht fast drei Vierteln des Verbrauchs des gesamten Kantons Schaffhausen im Jahr 2020.

Die kantonale SP hatte sich kritisch zu den Plänen geäussert. Kantonsrätin Eva Neumann sagte: "Jede Scheune muss normalerweise länger auf eine Bewilligung warten. Angesichts der Dimensionen und des Stromhungers dieser Serverfarm ist das für mich völlig unverständlich". Nun organisierte die Partei eine Podiumsdiskussion unter dem Titel "Datacenter: Fluch oder Segen?" im kleinen Beringen.

Dazu hatte man Professor Adrian Altenburger von der Hochschule Luzern (HSLU) eingeladen, der die Vorteile eines umweltverträglichen Datencenters lobte. "Auf Initiative von Martina Munz wollen wir, dass das Beringer Projekt ein Vorreiterprojekt in der Schweiz wird", so der Spezialisten für Rechenzentren laut 'Schaffhauser Nachrichten'. Es seien bestmögliche Vorgaben in der Baubewilligung festgelegt worden.

Bevölkerung oder Rechenzentrum?

Für Martina Munz, SP-Nationalrätin und Mitglied der parlamentarischen Umweltkommission, war die Sache aber nicht so klar. Sie fragte laut der Regionalzeitung: Wenn in fünf Jahren das Datencenter voll in Betrieb ist, wird bei Strommangel erst dem RZ oder der Bevölkerung der Strom abgestellt? Man müsse kantonal notwendige Grundlagen schaffen, forderte die Politikerin.

Dem entgegnete FDP-Regierungsrat Martin Kessler laut 'Klettgauer Bote': Rechenzentren hätten eine Notstromversorgung, letzten Winter habe Stack Infrastructure in Genf sogar Strom aus dem Datacenter zur anderweitigen Verwendung zur Verfügung gestellt. Der Politiker beantwortete dann auch gleich die Fragestellung des Podiums für sich: "Ein Rechenzentrum ist weder Fluch noch Segen."

Angekündigt hatte Stack Infrastructure sein fünftes Rechenzentrum in der Schweiz bereits im Frühling 2021. Damals hiess es, dass bei Schaffhausen ein neues Datacenter entstehen soll und zugleich ein Unterwerk der Schaffhauser Elektrizitätswerke gebaut werde. Die US-Firma warb: Die Schweiz sei nicht nur stabil und liege mitten in Europa, auch Wasserkraft sei reichlich vorhanden.