Qualifizierte Erwerbstätige aus Drittstaaten erhalten in der Schweiz unter bestimmten Bedingungen eine Arbeitsbewilligung. Um das Bewilligungsverfahren zu erleichtern und die Rechtssicherheit für Unternehmen zu erhöhen, hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) eine Reihe von administrativen Hürden abgebaut. Vor Ostern hat das EJPD den Bundesrat über die unternommenen Schritte informiert. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, wie heute der 'Netzwoche' aufgefallen ist.

Somit soll es für Unternehmen aus Branchen, die von einem Fachkräftemangel betroffen sind, etwas einfacher werden, eine Arbeitsbewilligung für Personen aus Drittstaaten zu erhalten. Für ein Gesuch müssen sie in der Regel nachweisen, dass sie in der Schweiz und der EU keine gleichwertige Person für den Job gefunden haben. Ausserdem müssen die Personen in der Regel hochqualifiziert sein, sprich über einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss und über mehrjährige Berufserfahrung verfügen.

Neu können die kantonalen Arbeitsmarkt- und Migrationsbehörden in von einem Fachkräftemangel betroffenen Beruf die Anforderungen grosszügiger auslegen, wie das EJPD schreibt. Konkret geht es um die Anforderungen an die Qualifikationen und an den Nachweis des Vorrangs von inländischen Arbeitnehmenden.

Die Zuwanderung von Arbeitskräften aus Drittstaaten ist und bleibt aber begrenzt. Denn das Kontingentsystem werde nicht infrage gestellt, heisst es weiter.

Für das Jahr 2023 bleiben die Kontingente gleich hoch wie im Vorjahr, erklärte der Bundesrat im vergangenen Herbst. Im laufenden Jahr können daher höchstens 8500 qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten rekrutiert werden: 4500 mit einer Aufenthaltsbewilligung B und 4000 mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung L. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden die Kontingente nicht vollständig ausgeschöpft, was insbesondere 2020 und 2021 an der Pandemie lag.