Einstellung von VMware White Label ist "bedauerlich"

20. August 2025 um 12:25
  • channel
  • VMware
  • Broadcom
  • umb
  • Cloud
  • it-dienstleister
Abo
image
Foto: Jeremy Bishop / Unsplash

Erneute Änderungen stellen insbesondere kleine VMware-Partner vor Herausforderungen. UMB erwartet eine vermehrte Diversifizierung im Markt.

Broadcom hat angekündigt, das aktuelle Advantage Partner Programm für VMware-Partner zum 31. Oktober 2025 einzustellen. Zum neuen Broadcom Advantage Partner Program Framework werden nur noch grössere Partner eingeladen, wie vor wenigen Wochen bekannt wurde.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

US-Regierung will bei Chipherstellern einsteigen

Neben Intel sind auch Firmen wie Global Foundries, Micron, Samsung und TSMC im Visier der US-Regierung. Über Beteiligungen könnte die Fertigung in den USA gefördert werden.

publiziert am 20.8.2025
image

Lenovo verkauft Medion-Beteiligung wieder

Der chinesische Weltmarktführer veräussert einen Grossteil seiner Anteile an der deutschen Elektronikmarke. Nur das Geschäft mit Notebooks und Gaming-PCs bleibt bei Lenovo.

publiziert am 19.8.2025
image

Softbank investiert Milliarden in Intel

Der japanische Technologiekonzern will zusammen mit dem US-Chiphersteller die Fertigung in den USA verstärken. Dafür übernimmt Softbank Intel-Stammaktien für 2 Milliarden US-Dollar.

publiziert am 19.8.2025
image

Microsoft streicht Mengen­rabatte

Für Onlineservices wie Microsoft 365 und Dynamics 365 soll es keine Volumen­lizenzen mit gestaffelten Rabatten, sondern einheitliche Preise geben.

publiziert am 18.8.2025