EJPD sucht IT-Unterstützung für bis zu 68 Millionen

Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) hat als Beschaffungsstelle die Ausschreibung "Business-Analyse & Testing" gestartet. Auftraggeber ist das Informatik Service Center des EJPD. Das ISC-EJPD erstellt und betreibt die zentralen Fachanwendungen für die Ämter des Departements, das Generalsekretariat, das Grenzwachtkorps, Polizei- und andere Amtsstellen der Kantone, Städte und Gemeinden.

Die Beschaffung ist aufgeteilt in je 1 Los Business-Analyse sowie Testing. Gesucht werden jeweils 5 Anbieter ab dem 2. Quartal 2024. Die Aufträge laufen nach Vertragsabschluss bis Anfang 2029. Die Volumen werden mit 34,4 Millionen Franken (Los 1) und 34,2 Millionen Franken (Los 2) angegeben, allerdings rein optional. "Die gesamte Leistung wird als optionale Leistung vergeben. Sie wird durch Minitender-Verfahren während der gesamten Laufzeit des Rahmenvertrags von 5 Jahren unter den 5 Zuschlagsempfängern abgerufen", schreibt das BBL.

Die Leistung wird laut Pflichtenheft sowohl für bestehende als auch für neue Projekte benötigt. Zu den bestehenden des ISC-EJPD zählen unter anderem Identitätskarten für Schweizerinnen und Schweizer, Aufenthaltsbewilligungen für Ausländerinnen und Ausländer, Fahndungen nach ausgeschriebenen Straftätern und Fahrzeugen, Fingerabdrücke und elektronische Post.

Die Aufgaben der Business-Analyse sind das Erarbeiten der Anforderungen für IKT-Vorhaben. Weiter "Unterstützung der Kunden in der Formulierung ihrer Probleme und Erwartungen, sowie in der Beurteilung von Lösungsvarianten und der Präselektion eines Lösungsweges", sowie "systematische Erhebung und Spezifikation von Anforderungen an ein zu entwickelndes Produkt oder System". Im Bereich Testing benötigt das ISC-EJPD vor allem Testmanagement, Test-Engineering und Testautomatisierung.