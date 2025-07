EJPD sucht Java-Unterstützung für bis zu 168 Millionen Franken

Das Bundesamt für Bauten und Logistik sucht im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung externe Hilfe für Softwareprojekte des ISC-EJPD, den Informatikdienstleister der Justizdepartements. In zwei Losen sollen je sieben Anbieter von Informatikdienstleistungen in der Entwicklung und Architektur im Java-Umfeld bestimmt werden. Diese erhalten Rahmenverträge und müssen später für konkrete Projekte wie üblich in Mini-Tender-Wettbewerben gegeneinander antreten.