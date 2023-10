Elon Musk gehört die Hälfte aller Satelliten im All

Ungefähr 7000 Satelliten umkreisen die Erde – zu Forschungs- und Kommunikationszwecken, aber auch für militärische Einsätze. Gerade letzteres ist der Grund, weshalb die genaue Zahl schwierig zu beziffern ist. Klar ist nur: Es werden von Monat zu Monat mehr.

Doch wem gehören die Satelliten? Die "Union of Concerned Scientists" hat eine Auswertung publiziert , wonach knapp 50% aller Satelliten Elon Musk beziehungsweise seiner Firma SpaceX gehören. Weit abgeschlagen dahinter folgt die britische Firma Oneweb mit 502 sowie die Regierungen von China (369) und der USA (306). Da die Zahlen der Wissenschaftler von Anfang Jahr stammen, dürfte sich Musks Anteil in der Zwischenzeit sogar vergrössert haben. Je nach Quelle ist von bis zu 5000 SpaceX-Satelliten die Rede.

Noch nicht in der Grafik beziehungsweise wohl nur unter "Other" enthalten ist Amazons Projekt "Kuiper". Der Plan des Konzerns ist es, in den kommenden 6 Jahren rund 3200 Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen . 10 Milliarden Dollar ist das der Firma wert. Anzumerken ist ausserdem, dass ein Satellit einer Regierung nicht mit einem einer privaten Firma zu vergleichen ist. Zum Beispiel zählt das mächtige Hubble-Weltraumteleskop der Nasa auch "nur" als 1 Satellit.