Emineo sichert sich das E-Umzugs-Projekt der Schweiz

Die Organisation von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden eOperations hat Dienstleister für die Weiterentwicklung sowie das Hosting des Tools "eUmzug" gefunden. Dabei handelt es sich um die alten Provider Emineo und Aspectra.

eUmzug wurde ursprünglich im Kanton Zürich entwickelt, wird aber mittlerweile in 22 Kantonen angeboten. Seit 2018 ist eOperations für das Projekt und die Plattform zuständig. Dereinst soll es in der ganzen Schweiz genutzt werden können. In einer Ausschreibung hat eOperations Dienstleister für die Weiterentwicklung und das Hosting gesucht.