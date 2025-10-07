Empa entwickelt "grüne" Maus aus Holz

7. Oktober 2025 um 15:21
  • innovation
  • empa
  • forschung
  • nachhaltigkeit
image
Eine kompostierbare Computermaus, bei der selbst die Leiterplatte aus Holz ist. Foto: Empa

Forschende haben eine biologisch abbaubare Leiterplatte aus Holz entwickelt, die mit klassischen Leiterplatten mithalten soll.

Ein Forschungsteam der Empa hat eine umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Leiterplatte vorgestellt. Im Rahmen des EU-Projekts "HyPELignum" entwickelte das Team um Thomas Geiger eine Platine, die den üblichen Baustoff bestehend aus glasfaserverstärktem Epoxidharz ersetzt – und liefert eine nachhaltige Lösung auf dem Silber- bzw. Holztablett.

Nachhaltige Alternative aus Abfallprodukt

Die sogenannten Lignocellulose-Platten bestehen gemäss Empa aus einem fein strukturierten Fibrillennetz, gewonnen aus Holzabfällen, das durch sogenanntes "Hornifizieren" verfestigt wird. Die entstandenen Platten dienen als Trägermaterial für die Kupferbahnen und Elektrokomponenten von Platinen und sollen herkömmlichen Leiterplatten in puncto Widerstandsfähigkeit in nahezu nichts nachstehen, heisst es in einer Mitteilung. Im Unterschied zur klassischen Platine sei das neue Material allerdings vollständig kompostierbar.

image
Die linke Leiterplatte besteht aus Lignocellulose und ist kompostierbar, die rechte ist eine klassische Platine bestehend aus fossilen Rohstoffen. Foto: Empa

Die Forschenden entwickelten in Zusammenarbeit mit ihrem Industriepartner Profactor Prototypen, die das Potenzial des Materials demonstrieren wie etwa eine funktionsfähige Computermaus. Gedruckte Leiterbahnen und bestückte Komponenten machen die Platten einsatzfähig – mit einem entscheidenden ökologischen Vorteil: Nach Gebrauch kann die Platine verrotten, während sich Metalle und Elektronikbauteile aus dem Restmaterial zurückgewinnen lassen.

Wasser als Schwachstelle

Noch reagiere das Material jedoch empfindlich auf Feuchtigkeit. Das sei ein Kompromiss, den das Team zugunsten der biologischen Abbaubarkeit in Kauf nehmen musste. Dennoch zeigen sich die Forschenden zuversichtlich, was die Optimierung der Feuchtigkeitsresistenz angeht – ohne Verlust der Abbaubarkeit.

