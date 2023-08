Empa-Spin-Off stellt neue Batterietechnologie vor

An der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) haben Forschende eine neue Dünnschichtbatterie entwickelt, die sicherer, langlebiger und in der Herstellung nachhaltiger sein soll als herkömliche Lithium-Ionen-Akkus. Ausserdem lässt sich die Batterie in nur einer Minute auf- und entladen.

Lithium-Ionen-Batterien büssen mit jedem Lade- und Entladezyklus an Kapazität ein, laden sich verhältnismässig langsam auf und funktionieren nur in einem engen Temperaturbereich gut. Die Feststoffbatterie des Startups hält gemäss der Mitteilung zehnmal so lang wie ein herkömmlicher Akku und ist gleichzeitig auch unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen.

Weiter seien sie nicht brennbar – heutige Akkus gelten häufig als Gefahrgut. Bei unsachgemässer Handhabung oder Beschädigung einer konventionellen Lithium-Ionen-Zelle kann ein Brand ausgelöst werden, der nicht nur giftige Gase freisetzt, sondern auch äusserst schwierig zu löschen ist. "Wenn man dagegen unsere Batterie mit einer Schere durchschneidet, hat man einfach zwei halb so gute Batterien", sagt Empa-Forscher Abdessalem Aribia.

Die Technologie will Aribia zusammen mit dem Forschenden Moritz Futscher auf den Markt bringen. Mit der Hilfe des Laborleiters Yaroslav Romanyuk wurde das Spin-off Btry gegründet.

So funktioniert's

Die Dünnschicht-Technologie ist nicht neu: Solche Batterien sind bereits seit den 1980er-Jahren bekannt. Aufgrund der sehr geringen Masse ihrer Dünnschichtkomponenten – die ganze Zelle ist nur wenige Mikrometer dick – konnten sie bisher aber nur sehr wenig Energie speichern. Futscher und Aribia ist es nun gelungen, die Dünnschichtzellen aufeinander zu stapeln und somit ihre Kapazität zu erhöhen.

Die Herstellung der Dünnschichtzellen erfolgt mittels Vakuumbeschichtung: Die gewünschten Materialien werden in einer Vakuumkammer zu einzelnen Atomen zerstäubt, die sich dann in einer präzise kontrollierten Schicht auf dem Zielsubstrat absetzen. "Solche Herstellungsmethoden werden heute im grossen Stil bei der Herstellung von Halbleiterchips und Glasbeschichtungen angewendet", sagt Futscher. "Das ist ein Vorteil für uns, denn die Maschinen und das Know-how für die Herstellung unserer Batterie sind weitgehend vorhanden."

Von der Innosuisse unterstützt

Das Startup wurde von der Innosuisse gefördert und schaffte es in den «Business Incubator» der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Bevor die ersten Dünnschichtbatterien ins Weltall fliegen oder Handys mit Strom versorgen können, steht aber sowohl administrativ als auch technisch noch einiges an. In der Zwischenzeit nutzen die beiden Gründer die Maschinen am "Coating Competence Center" der Empa, um ihre Batterieprototypen grösser und leistungsfähiger zu machen und potenziellen Geldgebern zu zeigen, dass sich eine Investition in die neue Technologie lohnen kann.