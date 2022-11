Entlässt Credit Suisse 4000 externe Informatiker?

Die Schweizer Grossbank Credit Suisse steckt in der Krise. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs des Unternehmens um über die Hälfte eingebrochen. Um Kosten zu sparen, will das Finanzinstitut deshalb weltweit 9000 Stellen streichen, davon 2000 in der Schweiz.

Nun schreibt 'insideparadeplatz.ch' mit Bezug auf eine Präsentation von Credit Suisse, dass neben den internen Stellen auch noch gut 10'000 externe Arbeitsplätze wegfallen könnten. Jede zweite externe Beraterin und jeder dritte externe Informatiker wäre demnach von einem Jobverlust betroffen, schreibt das Onlinemagazin.

Zuletzt hätte die Bank rund 26'000 externe Angestellte beschäftigt, schreibt 'insideparadeplatz.ch'. Diese hätten je zur Hälfte aus Beratern und externen Auftragnehmern bestanden. Von den rund 13’000 Vertragsarbeitern, die hauptsächlich in der Informatik arbeiten, wären demnach fast 4000 Personen von einem Stellenabbau betroffen.

Auf unsere Nachfrage, wieviele Mitarbeitende konkret Entlassungen zu befürchten haben, in welchen Bereichen und Ländern diese vollzogen werden und ob es auch intern zu einer Reduktionen in der IT kommt, wollte Credit Suisse jedoch keine Stellung nehmen.