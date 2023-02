Entlassungen bei Github und Gitlab

Die Entlassungswelle bei den Tech-Konzernen rollt weiter und macht auch vor den Developer-Plattformen Github und Gitlab nicht halt. So kündigte der Quellcode-Hosting-Dienst Github an, seine Belegschaft um 10% zu verkleinern. Zusätzlich dazu informierte auch Sid Sijbrandij, der Chef des Konkurrenten Gitlab, die Mitarbeitenden seines Unternehmens, dass die Belegschaft um 7% Prozent reduziert werde.

Begründet wurde der Stellenabbau mit dem derzeit schwierigen Marktumfeld und der Zurückhaltung der Konsumenten. Eine genaue Zahl der betroffenen Beschäftigten nannten die beiden Plattformbetreiber nicht. Gemäss Schätzungen von 'Techcrunch.com' dürften bei Gitlab etwa 114 Mitarbeitende betroffen sein. Github meldete per Ende 2022 rund 3500 Mitarbeitende. Daher dürfte von rund 350 Personen ausgegangen werden, die ihre Stelle verlieren werden.

Laut 'Fortune' (Paywall) sind die Entlassungen bei Github Teil einer umfassenden Initiative zur Kostensenkung. So soll die Microsoft-Tochter auch Teile ihrer Büros schliessen und auf Remote-Arbeit umstellen. "Wir haben eine Reihe schwieriger, aber notwendiger Entscheidungen angekündigt, um sowohl die Gesundheit unseres Unternehmens kurzfristig zu schützen als auch um in unsere langfristige Strategie zu investieren", teilte Github in einer Erklärung mit.