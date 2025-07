Entwickler sparen Zeit durch KI – und verlieren sie anderswo

In einer von Atlassian in Auftrag gegebenen Umfrage haben mehr als zwei Drittel der befragten Entwickler und Entwicklerinnen (68%) angegeben, dass sie durch den Einsatz von generativer KI mehr als zehn Stunden pro Woche an Zeit sparen. Dies ist laut Atlassian ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu letztem Jahr, in dem nicht einmal die Hälfte einen so starken Produktivitätsvorteil durch GenAI wahrgenommen hat.