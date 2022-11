EPFL-Spinoff Cysec sichert sich 2 Millionen Euro

Das in Lausanne ansässige Startup Cysec gibt bekannt, vom Investor Karista weitere 2 Millionen Euro an Finanzierung erhalten zu haben. Dieses neue Fundraising komme zu den 6,7 Millionen Euro hinzu, die in den letzten Jahren aufgenommen worden seien, heisst es in einer Mitteilung.

Mit dem neuen Geld soll das Engineering-Team sowie der Vertrieb in Frankreich ausgebaut werden. Einen Grossteil der Mittel wolle Cysec in Cybersicherheitslösungen für die Weltraumindustrie investieren, so die Mitteilung. Damit soll das Wachstum im Newspace-Markt, in dem man bereits präsent sei, vorangetrieben werden. Cysec ist eigenen Angaben zufolge seit 2020 Partner der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), für die das Jungunternehmen verschiedene strategische Projekte umgesetzt habe. 2022 sei eine SpaceX-Rakete mit der Edge-Computing-Technologie von Cysec ausgestattet worden.

"In der aktuellen geopolitischen Situation, die von Cyberangriffen geprägt ist, haben Unternehmen und Nationen dem Schutz von Satelliten und weltraumgestützten Daten Priorität eingeräumt", sagt Yacine Felk, COO und Mitbegründer von Cysec. Entsprechend wachse der Newspace-Markt rasant.

Cysec wurde 2018 gegründet. Das Unternehmen mit Sitz im EPFL Innovation Part beschäftigt rund 25 Mitarbeitende.