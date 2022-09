EPFL startet "Future of Health Grant"-Programm

Die ETH Lausanne (EPFL) hat zusammen mit der Versicherung CSS ein Programm zur Förderung von Innovationen im Bereich der digitalen Gesundheit lanciert, das Programm "Future of Health Grant" (FOHG). Im Rahmen dieses Programms werden vorerst 10 Startups kleine finanzielle Zustüpfe von 10'000 bis 50'000 Franken sowie darüber hinaus Coaching und Mentoring in den Bereichen Business und digitale Gesundheit erhalten. Das Ziel der EPFL ist es, letztendlich am dortigen Innovation Park ein "ganzes Ökosystem von Partnern und Experten für digitale Gesundheit" entstehen zu lassen.

Am 23. September wurden in Lausanne die 10 Startups vorgestellt, die als erste in das Programm aufgenommen wurden. Es handelt sich um:

1. GenKnowMe - Epigenetische Abschätzung der Körperalterung und digitales Management, Epalinges (VD)

2. Ocumeda - Telemedizin und KI zur Früherkennung von Erblindung, Riedt bei Erlen (TG)

3. Gossik - Digitaler Assistent für den Alltag von Menschen mit ADHS, St. Gallen

4. Biped.ai - Intelligentes Gerät für die Fortbewegung von Blinden, Lausanne

5. Detectra (Atreon) - App zur Erkennung und Überwachung von Arthritis, Pully (VD)

6. Neuria - Digitale Therapie mit Videospiel zur Verbesserung von Adipositas-Verhalten, Freiburg

7. VitalizeDx - Speichelanalyse für das Alterungsmanagement mit App, Freiburg

8. Glucoplay - Spielbasierte App zur Unterstützung von Kindern im Umgang mit ihrem Diabetes, Vevey

9. YLAH - Interaktive App zur Fortsetzung der Psychotherapie zwischen den Sitzungen, Bern

10. Consulto - Plattform für eine ganzheitliche Betreuung komplexer Patienten, Genf

Zudem wurde auch die Gründung einer zusätzlichen Initiative, des FOHG Clubs, angekündigt. Dieser soll den Startups helfen, durch Vernetzung und Kontakte weitere Investorengelder zu finden.