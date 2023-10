Die britische Finanzaufsichtsbehörde hat eine Geldstrafe in der Höhe von 11 Millionen Pfund gegen die Kredit-Rating-Agentur Equifax verhängt. Grund dafür ist die Rolle des Unternehmens bei einer "der grössten Cybersicherheitsverletzungen der Geschichte"

2017 wurden bei der Firma sensible Daten von 146,6 Millionen Menschen gestohlen , darunter auch Geschäftsgeheimnisse.Ein Bericht aus dem Jahr 2018 zeigte auf, dass der Hack hätte verhindert werden können . Demnach führten organisatorische Fehler, Legacy-Systeme und eine Wachstums­strategie zum riesigen Daten-Breach.

Im Rahmen eines Vergleichs mit der amerikanischen Konsumenten­schutz­behörde stimmte Equifax 2019 der Zahlung von bis zu 700 Millionen Dollar zu. Nun teilte die britische Financial Conduct Authority (FCA) mit, dass die Muttergesellschaft auch in Grossbritannien gebüsst wird.

Die FCA erklärte, dass die Hacker auf persönliche Daten von 13,8 Millionen britischen Verbrauchern zugreifen konnten, da die Informationen auf Servern in den USA gespeichert waren. Equifax hatte Daten wie Namen, Geburtsdaten, Anmeldedaten und teilweise auch Kreditkartendaten und Adressen nach Amerika ausgelagert.

"Der Cyberangriff und der unbefugte Zugriff auf die Daten waren vollständig vermeidbar", sagte die Finanzaufsichtsbehörde in einer Erklärung und fügte hinzu, dass die britischen Verbraucher dadurch dem Risiko von Finanzkriminalität ausgesetzt waren.

"Es gab bekannte Schwachstellen in den Datensicherheitssystemen und Equifax hat es versäumt, angemessene Massnahmen zum Schutz der britischen Kundendaten zu ergreifen", so die FCA. Gemäss 'Reuters' wurde die Geldbusse von Equifax aber trotzdem reduziert, weil das Unternehmen in der Angelegenheit mit der Aufsichtsbehörde zusammenarbeite.