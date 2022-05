Equinix engagiert Nadine Haak als Partner-Verantwortliche

Equinix gibt eine Erweiterung des Partner-Teams in der Schweiz bekannt. Nadine Haak wurde per Anfang April zur neuen Partner-Sales-Managerin ernannt. In dieser Rolle berichte sie an Nuria Yague, Senior Manager, Partner Sales Management GEM (Growing and Emerging Markets), wie es in einer Mitteilung heisst.

Vor ihrem Engagement bei Equinix war Haak Partner Account Manager CEE bei Crealogix und Partner Channel Manager bei Locatee. Bis 2017 war die 44-Jährige rund 10 Jahre in verschiedenen Channel-Positionen im B2C- sowie B2B-Bereich bei Canon Schweiz tätig.

In ihrer neuen Rolle beim RZ-Provider werde Haak für den strategischen Ausbau des Equinix-Partnerprogramms in der Schweiz verantwortlich sein, schreibt das Unternehmen. Dazu gehöre die Unterstützung bestehender Cloud- und Technologiepartner sowie die Weiterentwicklung bestehender Partnerschaften.