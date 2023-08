Equinix wollte RZ mit Gas betreiben – doch daraus wird nichts

Der Stromverbrauch von Rechenzentren ist in Irland und vor allem in der Tech-Hochburg Dublin ein Dauerthema. Der staatliche Stromnetzbetreiber Eirgrid prognostiziert, dass Data Center bis 2030 in einem "High-Demand-Szenario" 43% des Gesamtverbrauchs ausmachen würden. Entsprechend restriktiv sind die Behörden seit einiger Zeit mit Baubewilligungen, auch wenn es kein generelles Bau-Moratorium geben soll.

So musste Interxion im letzten Sommer ein 300-Millionen-Projekt stoppen. Um Chancen für Neubauten zu haben, wollen RZ-Betreiber jetzt vermehrt auf Gasbetrieb umstellen. Sie argumentieren, das nationale Stromnetz damit weniger zu belasten. Ein solches Projekt hat auch Equinix eingereicht. Die Anlage im Digital Profile Park in Dublin sollte ursprünglich mit elektrischem Strom versorgt werden, dann wurden die Pläne auf die Nutzung von Gas geändert.

Doch der Bezirksrat von South Dublin hat die Baugenehmigung verweigert, berichtet der irische 'Independent'. Der Rat lehnte die Pläne unter anderem ab, weil die Kapazität des Stromnetzes unzureichend und keine nennenswerten erneuerbaren Energien vor Ort vorhanden seien, um das geplante RZ zu versorgen. Er stellte auch die Abhängigkeit von der Gasversorgung in Frage.

Equinix hatte argumentiert, dass seine irischen RZs "zum Tor in die USA geworden sind, da in den USA ansässige Content-Unternehmen EU-Zolldaten innerhalb Europas hosten müssen". So trage man zur digitalen Infrastruktur einer starken irischen Wirtschaft bei. Das Unternehmen zeigte sich enttäuscht vom Entscheid, versprach aber, sich weiterhin in Irland zu engagieren.

Equinix ist nicht der einzige RZ-Betreiber, der mit dem South Dublin Council im Clinch liegt. Edgeconnex hat gegen eine abgelehnte Campus-Erweiterung Berufung eingelegt und hofft, durch die Umstellung auf Gas doch noch eine Genehmigung zu erhalten. Vantage Data Centers will ebenfalls gegen die Ablehnung eines Neubaus rekurrieren.