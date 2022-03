Erfolgreiche Finanzierungsrunde für Twenty Pay

Das Lausanner Startup Twenty Pay hat in einer Seed-Finanzierungsrunde über 700'000 Franken eingenommen. Das Unternehmen entwickelte und betreibt eine Bezahl-App für Gastro­nomiebetriebe und hat diese nach eigenen Angaben bereits in über 1000 Restaurants in der Welschschweiz implementiert. Mehrere Privatinvestoren und Business Angels haben nun Geld investiert, um das Wachstum der Firma zu beschleunigen, so eine Mitteilung des Startups.

"So viel hatten wir gar nicht erwartet!", freut sich David Ben Adiba, Mitbegründer und Geschäftsführer von Twenty Pay. Die Schweizer Gastronomiebranche weise immerhin ein Transaktionsvolumen von 11 Milliarden Franken pro Jahr auf, so das Startup. Die Zahlungslösung ermögliche es den Gästen, ihre Rechnung in weniger als 20 Sekunden zu begleichen. Unterstützt werden Zahlungen über die Kreditkarten von Visa und Mastercard, über Twint oder die Bezahldienste von Google und Apple.

Dank der App sollen die Mitarbeitenden vor allem beim Einkassieren Zeit ein­sparen. Zudem soll laut eigenen Angaben der Umsatz von Gastronomie­be­trie­ben mit dem System um 10% steigen, weil die Tische im Schnitt 15 Minuten weniger lang besetzt sein sollen. Zudem versprechen die App-Betreiber ein höheres Trinkgeld für das Personal.

Twenty Pay wurde von David Ben Adiba, Thibault Roussel und Nathan Benchimol gegründet und hat seinen Sitz in Lausanne. Das Unternehmen beschäftigt zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Startup- und Gastronomiesektor. Sämtliche Zahlungen, die über die Applikation laufen, werden gemäss der Firma mit Adyen durchgeführt und entsprechen den Standards des Payment Card Industry Security Standards Council (PCI DSS und PA DSS).