Ergon expandiert nach Deutschland

Das Zürcher Softwarehaus Ergon gründet erstmals eine Zweitniederlassung, und dies nicht etwa in der Schweiz, sondern in Frankfurt in Deutschland. Die Nachfrage nach der Applikations-Security-Lösung Airlock sei in Deutschland stark gewachsen, begründet Ergon diesen Schritt. Kürzlich habe sich beispielsweise die Bundesverwaltung entschieden, Airlock in Zukunft als Sicherheitsmassstab gegen Cybergefahren einzusetzen.

Ergon wolle seine Kundschaft möglichst direkt zu bedienen, schreibt das Unternehmen. Und CEO Gabriela Keller sagt, man habe sich deshalb entschieden, "den Vertrieb für unsere Sicherheitslösung Airlock zu stärken. Das ist ein weiterer Schritt, um unserem Anspruch an eine hohe Servicequalität gerecht zu werden."

Den Auftrag der deutschen Bundesverwaltung hat Ergon zusammen mit den Partnern Thinking Objects und SVA System Vertrieb erhalten. Alexander Roman Hugelshofer, Managing Director Security Solutions bei Ergon, sagt dazu: "Die gemeinsam unterzeichnete Rahmenvereinbarung mit dem Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern hat uns noch einmal bestätigt, was sich bereits vorher abgezeichnet hat. Nämlich, dass der deutsche Markt für Airlock strategisch an Bedeutung zunimmt, und grosses Potenzial aufweist. Die Gründung der deutschen Niederlassung dient dazu, unsere Security-Produkte zu vertreiben und die Beratung rund um den Airlock – Secure Access Hub sicherzustellen."

Ergon entwickelt hauptsächlich Individualsoftware, hat aber auch Standardsoftware auf Lager. Airlock ist wohl das wichtigste Standardprodukt für das Unternehmen. Gemäss Ergon gehört Airlock im deutschsprachigen Raum zu den Marktführern und schützt gegenwärtig rund 30'000 Applikationen mit rund 25 Millionen Usern vor Angriffen.