Ergon Informatik bleibt konstant

Ergon Informatik ist 2022 auf einem stabilen Wachstumskurs geblieben. Der Zürcher Software-Hersteller hat einen Umsatz von 65,2 Millionen Franken erzielt, 5% mehr als im Vorjahr. Insbesondere der Banking-Bereich ist gewachsen, heisst es in einer Mitteilung. Es seien 38 neue Stellen geschaffen worden und die Zahl der Mitarbeitenden sei auf 398 angestiegen.

Auch mit der Sicherheitslösung Airlock machte der Softwareentwickler mehr Umsatz. So nutzt man laut Ergon beispielsweise bei der Schweizer Armee die Lösung. Gemeinsam mit 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 32 Nato-Staaten nahm die Schweizer Armee an einer Cyber-Defence-Übung teil. Um die simulierte nationale IT-Infrastruktur vor Angriffen zu schützen, sei das Airlock Gateway zum Einsatz gekommen.

In einem Projekt im Bereich Data Science half der IT-Dienstleister dem Onlinehändler Digitec Galaxus dabei, die Paketgrössen zu verbessern. Für Coop hat Ergon zudem die Verwaltung von Seco-Bewilligungen digitalisiert, so die Mitteilung.

Im Mai 2022 expandierte Ergon nach Deutschland . Das Softwarehaus gründete eine Zweigniederlassung in Frankfurt am Main. Die Nachfrage nach der Applikations-Security-Lösung Airlock sei in Deutschland stark gewachsen, begründete Ergon diesen Schritt. Die Niederlassung ermögliche es, näher bei Airlock-Kunden zu sein.