Ergon kann seinen Umsatz erneut steigern

Der IT-Dienstleister Ergon hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 78,7 Millionen Franken erwirtschaftet. Wie das Unternehmen mitteilt, entspricht das einem Umsatzanstieg von 7,4% im Vergleich zum Vorjahr. Damals war Ergon noch zweistellig gewachsen und hatte 73,3 Millionen Franken umgesetzt.

Ergon-CEO Gabriela Keller erwähnt in der Mitteilung die Branchenvielfalt und ein breites Kundenportfolio als Erfolgsfaktoren. In der Finanzbranche habe man zahlreiche Erfolge erzielen können. Das Unternehmen implementierte unter anderem Instant Payments für elf Schweizer Banken und schloss ein weiteres Institut an das Sepa-Zahlungssystem an. Auch zum Umsatzwachstum beigetragen hätte der Auftrag eines grossen deutschen Retailers, der zusammen mit Ergon sein Filialwarenwirtschaftssystem modernisieren will. Ferner wurde mit Axon Lab die Praxissoftware Axenita weiterentwickelt, die in über 1000 Schweizer Arztpraxen im Einsatz ist.

Stark zum Wachstum beigetragen haben soll auch die Ergon-Eigenentwicklung Airlock. Langjährige Bestandskunden wie SBB hätten die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr intensiviert, als Neukunde konnte der Technologiekonzern Bühler gewonnen werden. Aus Deutschland traf die grösste Bestellung in der Geschichte von Airlock ein, so Ergon.