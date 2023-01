Erica Dubach Spiegler löst Franz Grüter im VR der LUKB ab

Franz Grüter stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl als Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank. Dies berichtet das Finanzinstitut in einer Mitteilung. Grüter war seit 2018 Mitglied im Gremium der Bank. Er begründet seinen Entscheid mit der Veränderung seines beruflichen und politischem Aufgaben­spektrums. "Mit dem Rücktritt aus dem Verwaltungsrat möchte ich für mich wieder vermehrt zeitliche Freiräume schaffen", wird der Green-Gründer zitiert.

Als Nachfolge für den Politiker beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Erica Dubach Spiegler. Sie hat in der Schweiz und in den USA Informatik studiert und an der ETH Zürich als Dr. sc. abgeschlossen. Die Schwerpunkte ihres beruflichen Werdegangs waren gemäss der Bank operatives Mana­ge­ment, Beratung, Forschung sowie Verwaltungsratsmandate rund um die Themen Digitale Transformation und Innovation von Geschäftsmodellen.

"Mit der Kandidatur von Erica Dubach Spiegler decken wir das Anforderungs­profil 'IT-Expertise' ausgezeichnet ab", wird Verwaltungsratspräsident Markus Hongler in der Mitteilung zitiert. Derzeit arbeitet Dubach Spiegler als Leiterin Transformation und Interoperabilität im Bereich Digitale Transformation und IKT-Lenkung (DTI) in der Bundeskanzlei.

Ebenfalls zur Wahl vorgeschlagen wurde der Unternehmer und Betriebs­wirt­schaftler Marc Gläser. Mit ihm soll die Anzahl der Verwaltungsräte bei der Luzerner Kantonalbank auf insgesamt 9 steigen, weil sich sowohl alle anderen Mitglieder als auch Präsident Markus Hongler zur Wiederwahl aufstellen lassen.