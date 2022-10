Ericsson kämpft mit Lieferproblemen und sinkenden Patenterlösen

Eingebrochene Einnahmen für seine Patente und Lizenzen haben den schwedischen Netzwerkausrüster Ericsson im dritten Quartal deutlich belastet. Weil zudem die Lieferkettenprobleme anhielten, das Unternehmen höhere Auslagen infolge der Inflation hat und viel investiert, sackte das um Restrukturierungskosten bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 7,2 Milliarden schwedische Kronen (umgerechnet rund 640 Millionen Franken) ab.

Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von rund 19%, wie das Unternehmen in Stockholm mitteilte. Unter dem Strich knickte der Gewinn um 7% ein.

Besser entwickelte sich der Umsatz, der um mehr als ein Fünftel auf 68 Milliarden Kronen stieg. Branchenexperten hatten etwas weniger erwartet. Ohne Wechselkurs und andere Effekte lag das Plus allerdings bei nur 3%. Konzernchef Börje Ekholm kündigte Preiserhöhungen an, um der Inflation Herr zu werden. Ziel sei es, auch durch Kostensenkungen zu einer besseren Marge zu gelangen.

Die Umsätze im neuen Segment Cloud Software & Services wurden durch niedrigere Umsätze mit Managed Services und IPR-Umsätze beeinträchtigt. Der Bruttoertrag war jedoch stabil, nachdem das Unternehmen die laufenden Kosten für die Bereitstellung von 5G Core ausgleichen konnte, wie CEO Ekholm im Quartalsbericht schreibt.

Indes sei das Netzwerkgeschäft auf gutem Wege: Dieses steigt gemäss Bericht um 7%, wobei das Wachstum in diesem Bereich hauptsächlich von Nordamerika mit Fokus auf 5G angetrieben wird. "Wir verstärken unsere Position, indem wir unsere globale Präsenz ausbauen, von der wir erwarten, dass sie im Jahr 2023 zu einem Gesamtwachstum führen wird", so Ekholm.

Der Netzwerkausrüster will den 5G-Ausbau in Zukunft weiter ankurbeln. Erst kürzlich hat die Einkaufsabteilung der SBB einen Auftrag an Ericsson für die Planung eines neuen Funknetzes in der Höhe von 8,7 Millionen Franken erteilt. Die Bundesbahnenrechnen mit rund 3500 Standorten, die das Netz im Endausbau über die nächsten 7 bis 9 Jahre umfassen sollen.