Ericsson schreibt Milliardenverlust

Im vergangenen Jahr belief sich das um Restrukturierungskosten bereinigte Ergebnis von Ericsson vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) auf minus 1,1 Milliarden Franken. Dies nach einem positiven Ergebnis von 2,2 Milliarden Franken im Jahr zuvor. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 2,1 Milliarden Franken an, der unter anderem durch Abschreibungen und steigende Kosten zusammenkam. 2022 hatte Ericsson noch 1,5 Milliarden Franken Gewinn verbucht.

Geringe Investitionsbereitschaft bei 5G

Zwar lief das Schlussquartal trotz eines prozentual zweistelligen Umsatzeinbruchs besser als von Experten erwartet, doch sieht Ericsson weiter wenig Licht am Horizont: 2024 dürften die Absatzmärkte mit Ausnahme von China weiter schrumpfen, warnte Konzernchef Börje Ekholm. Für das erste Quartal rechnet das Management erneut mit einem Rückgang der Erlöse im Vergleich zum Schlussquartal – auch wegen saisonaler Effekte.

Ekholm sprach unterdessen von einem auf Dauer untragbar niedrigen Investitionsniveau bei vielen Telekommunikationsanbietern. "Wir sind deshalb zuversichtlich, dass sich der Markt erholen wird." Der Zeitpunkt dafür liege jedoch in der Hand der Kunden. Die Schweden hatten vor allem im Netzwerkgeschäft mit der geringen Investitionsbereitschaft ihrer Kunden bei 5G-Bauteilen zu kämpfen.

Ericsson Schweiz in den schwarzen Zahlen

Dennoch sei die Stimmung "recht gut", sagte Martin Bürki, Chef von Ericsson in der Schweiz am Telefon zu inside-it.ch. Zum Zeitpunkt des Gesprächs war er in Stockholm, am Hauptsitz des Konzerns. Man sei etwas "unter Wert geschlagen". Anders als bei den globalen Ergebnissen sehe es in der Schweiz gut aus, "Ericsson schreibt hier schwarze Zahlen", so Bürki. Im Verhältnis zur Grösse des Landes habe man eine "signifikante Grösse".

Die Prognosen seien gut bis sehr gut, gerade bei kritischen Branchen wie bei den SBB oder im Blaulicht-Bereich, so Bürki. Man wachse und profitiere von einer guten Reputation im Markt. "Ich bin zuversichtlich, dass wir weitere Geschäfte abschliessen können".

Ericsson beschäftigt in der Schweiz rund 200 Mitarbeitende. Zu den wichtigsten Kunden zählen Swisscom und SBB.