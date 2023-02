Ericsson streicht weltweit 8500 Stellen

Ericsson will seine Kosten bis Ende des Jahres um 9 Milliarden schwedische Kronen senken, das sind umgerechnet rund 810 Millionen Franken. Die meisten Entlassungen will der schwedische Netzwerkausrüster im ersten Halbjahr 2023 vornehmen. 1400 der Arbeitsplätze fallen in Schweden weg. Ericsson beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit rund 105'000 Mitarbeitende.

Global fallen dem Sparprogramm insgesamt 8500 Stellen zum Opfer. "Wir sehen im Unternehmen das Potenzial, zu vereinfachen und effizienter zu werden, vor allem in Bezug auf strukturelle Kosten", hiess es in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Entlassungen würden je nach Region unterschiedlich gehandhabt. Der Personalabbau sei in mehreren Ländern bereits kommuniziert worden, zitiert 'Reuters' Ericsson-CEO Borje Ekholm.

Schweiz nur marginal betroffen

Auf Anfrage von inside-it.ch sagte Martin Bürki, Geschäftsführer von Ericsson Schweiz, dass man hierzulande schon sehr effizient aufgestellt sei. Er sieht seine Länderorganisation nicht im Fokus des Stellenabbaus. Man werde höchstens sehr marginal betroffen sein und könne mögliche Stellenstreichungen über natürliche Fluktuationen wie Pensionierungen vornehmen. Ericsson beschäftigt in der Schweiz rund 200 Personen und hat im vergangenen Herbst einen Grossauftrag der SBB gewonnen