Erwan Salembier wechselt zu Green-IT-Startup Mikujy

Das Neuenburger Jungunternehmen Mikujy hat Erwan Salembier zum COO berufen. Salembier tritt seine neue Stelle laut einer Mitteilung am 1. September an.

Mikujy bietet die SaaS-Plattform CircularIT, mit der Unternehmen den ökologischen Fussabdruck ihrer IT-Infrastruktur messen und reduzieren können. Das Unternehmen wurde 2022 von Ivan Mariblanca Flinch gegründet.

Die Ernennung von Salembier zum COO sei ein strategischer Schritt, so die Mitteilung. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Schweizer und internationalen IT-Branche bringe Salembier breite Kompetenzen in der Beratung und Geschäftsentwicklung mit und könnte Mikujy beim weiteren Wachstum unterstützen.

Salembier arbeitete ab 2014 in verschiedenen Rollen bei Elca Informatique, zuletzt als Head of Advisory Professional Services. Davor war er unter anderem bei Billag, Avaloq und Open Text tätig.