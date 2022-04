Erweiterter Schutz für Microsoft 365

Mit der Einbindung einer zusätzlichen E-Mail-Sicherheitslösung wie Proofpoint Essentials für Microsoft Office 365 lässt sich das Schutzniveau deutlich steigern.

Viele KMU setzen für ihre Office-Umgebung, für die E-Mail-Kommunikation und die digitale Zusammenarbeit vermehrt auf das Cloud-Angebot Microsoft 365 (M365). Nebst den primären Features beinhaltet Microsoft 365 auch Sicherheits- und Compliancefunktionen.

Breitere Angriffsfläche erfordert erweiterten Schutz

Setzen Firmen bei kritischen Anwendungen auf Cloud-Plattformen, kommt der IT-Security eine besondere Bedeutung zu: Mit dem permanenten Datenaustausch zwischen den Systemen im Unternehmen und der Cloud nimmt die Angriffsfläche für Cyberkriminelle deutlich zu. Vor diesem Hintergrund verdient die Cybersicherheit in Cloud-Umgebungen noch mehr Beachtung als in der traditionellen On-Premises-Welt.

Dies gilt in besonderem Mass für E-Mail-Kommunikation. Denn der E-Mail-Verkehr ist das meistgenutzte Einfallstor für Cyberattacken. So gelangt beispielsweise die gefürchtete Ransomware praktisch immer über Links in gefälschten E-Mails (Phishing) ins Unternehmen. Dies gilt auch für neuartige Bedrohungen wie den sogenannten CEO-Betrug. Dabei versuchen Angreifer, Mitarbeitende durch vorgeblich aus der Chefetage stammende E-Mails dazu zu verleiten, missbräuchliche Zahlungen auszulösen oder Geschäftsinformationen an Unbefugte zu versenden.

Die Bordmittel von M365 bieten zwar ein ansprechendes Schutzniveau an. Doch sie sind nicht perfekt und je nach gewählter Microsoft-365-Variante unterschiedlich mit Security-Features dotiert. KMU setzen häufig auf das M365-Paket E3 oder auf ein Abo der Stufe Business Premium. In all diesen Umgebungen lässt sich der Schutz vor fortgeschrittenen Cyberattacken durch die Einbindung einer dedizierten Lösung für E-Mail-Security markant verbessern.

Starke E-Mail-Sicherheit mit Proofpoint Essentials

Mit Proofpoint Essentials für Microsoft Office 365 hält der E-Mail-Security-Spezialist Proofpoint eine auf KMU zugeschnittene, hoch entwickelte Lösung bereit, die die E-Mail-Sicherheit massgeblich stärkt, die Abwehr von Attacken beschleunigt und auch kleinen Unternehmen einen mehrstufigen Schutz auf Enterprise-Niveau ermöglicht. Als cloudbasierte Plattform kommt Proofpoint Essentials zudem ohne zusätzliche Hardware aus und ist optimal auf M365 ausgerichtet.

Zu den vielschichtigen Funktionen von Proofpoint Essentials gehört Targeted Attack Prevention beziehungsweise die State-of-the-Art-Sandbox-Analyse von URLs und E-Mail-Anhängen (Sandboxing ist bei Microsoft 365 erst in höherpreisigen Enterprise-Varianten verfügbar). Ein weiteres interessantes Feature ist der integrierte Notfallposteingang: Dieser sorgt dafür, dass Essentials-Nutzer bei einem Ausfall von M365 ihre E-Mails weiterhin abrufen können. Ist M365 wieder online, werden die inzwischen via Proofpoint Essentials ausgetauschten Nachrichten automatisch synchronisiert.

Proofpoint Essentials für Microsoft Office 365 unterstützt zudem die aus rechtlichen und Compliance-Gründen essenzielle E-Mail-Archivierung und baut auf die Nachrichtenjournalingfunktion von Microsoft Exchange, um alle internen und externen E-Mails bis zehn Jahre lang zu archivieren. Ferner unterstützt die Lösung auch das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeitenden. So ist eine Plattform fürs Security Awareness Training integriert, die abonniert werden kann.

Lohnend für KMU und Partner

Die Einrichtung von Proofpoint Essentials ist einfach und bedingt im Wesentlichen eine Anpassung der MX-Records, damit E-Mails zunächst an Proofpoint Essentials geleitet und dort untersucht werden, bevor sie ins Postfach der Nutzer gelangen. Viele KMU setzen für ihre IT-Bedürfnisse jedoch auf einen kundigen Partner, der ihnen alle entsprechenden Arbeiten abnimmt. Diese Partner können mit Proofpoint Essentials die E-Mail-Sicherheit ihrer Kunden einfach und zentral verwalten und durch zusätzliche Dienstleistungen ergänzen, zum Beispiel durch die Begleitung des Security Awareness Training als Managed Service – von der Konzeption massgeschneiderter Phishing-Simulationskampagnen bis hin zur Auswertung der Resultate und Planung weiterer Kampagnen.

Proofpoint Essentials für Microsoft 365: Die Highlights

E-Mail-Sicherheit vom Spezialisten auf höchstem technischem Niveau

Stärkt und erweitert die integrierte Sicherheit von Microsoft 365

Targeted Attack Protection schützt per Sandboxing vor hoch entwickelten Bedrohungen

Gewährleistet kontinuierliche E-Mail-Verfügbarkeit auch beim Ausfall von Microsoft 365

Bietet Zusatzfunktionen wie E-Mail-Archivierung und Security Awareness Training