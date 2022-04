Essendi IT holt Andrej Massaro

Wie neu im Linkedin-Profil von Andrej Massaro vermerkt ist, ist er seit diesem Monat Head of Sales bei Essendi IT. Der deutsche IT-Dienstleister hat seit kurzem eine Niederlassung in Altdorf , und Massaro wird diese leiten, wie Essendi gegenüber der 'Netzwoche' erklärte.

Massaro ist ein bekannter Mann in der Schweizer IT-Branche. Zuletzt war er 9 Monate lang Head of Sales & Alliances bei Totemo. Zuvor war er Business Development Manager Cisco Security beim Distributor Ingram und davor bis 2020 knapp 9 Jahre lang Country Manager von Sophos in der Schweiz. Noch früher arbeitete er unter anderem bei Astaro Switzerland, Netapp und Datacomp.

Essendi IT ist ein Familienunternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde und rund 70 Mitarbeitende in Schwäbisch Hall und München beschäftigt. Die Firma macht Individual-Softwareentwicklungen und berät zum Beispiel grosse IT-Dienstleister aus dem Finanzbereich oder der Industrie. Zudem bietet Essendi IT-Security-Services für Rechenzentren an, zum Beispiel Zertifikate für die Transportverschlüsselung von Daten und die digitale Identifikation.