ETH ernennt eine neue Informatik-Professorin

Der ETH-​Rat hat in mehreren Departementen neue Professoren und Professorinnen ernannt. Im Departement Informatik wurde April Yi Wang (rechts) zur Tenure-​Track-Assistenzprofessorin für Educational Technology berufen.

Foto: Privat

Wang kommt von der University of Michigan in Ann Arbor nach Zürich. Sie befasst sich mit der Erforschung und Weiterentwicklung digitaler Technologien und Künstlicher Intelligenz, schreibt die ETH zur Berufung. Wang forsche vor allem im Bereich von Werkzeugen, die eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Datenwissenschaftlerinnen und -​wissenschaftlern ermöglichen und erleichtern würden.

Foto: ETH Zürich / Giulia Marthaler

Im Informatik-Departement kommt es auch zu einer Verabschiedung. Ce Zhang (links), zuletzt ausserordentlicher Professor, hat die Hochschschule verlassen. Er tritt eine Professur an der University of Chicago an. Zhang betreibt Forschung an der Schnittstelle von Datenwissenschaft und Systemen, mit dem Ziel, effizientere Plattformen für die Datenwissenschaft zu entwickeln. Er habe in seiner Zeit an der ETH eine international anerkannte Forschungsgruppe aufgebaut, bedankt sich die Hochschule.