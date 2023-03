ETH ernennt neue Informatik-Professoren und verliert einen an Apple

Auf Antrag von ETH-​Präsident Joël Mesot hat die Hochschule 14 Professorinnen und Professoren ernannt und fünfmal den Professorentitel verliehen. Darunter befinden sich auch Berufungen im Departement Informatik und ein Forscher im Bereich KI.

Bernd Bickel ist aktuell Professor am "Institute of Science and Technology" in Österreich und arbeitet als Research Scientist für Google in Zürich. Er wurde zum ordentlichen Professor für Computational Design am Departement Architektur der ETH ernannt. Sein Forschungsgebiet hat die Schwerpunkte Künstliche Intelligenz und Extended Reality. Im Jahr 2019 erhielt er den Oscar für technische Verdienste der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Zum ausserordentlichen Professor befördert wurde Ce Zhang, aktuell Assistenzprofessor an der ETH Zürich. Zhang forscht am Departement Informatik an der Schnittstelle von Datenwissenschaft und Systemen, insbesondere im Bereich cloudbasierte Systeme.

Barbara Solenthaler, ebenfalls tätig am Departement Informatik, wurde zur Titularprofesorin der ETH ernannt. Sie beschäftigt sich mit der Entwicklung von Algorithmen und Techniken für datengesteuerte Simulationen und 3D-Modellierung.

Von der ETH zu Apple wechselt der bisherige Assistenzprofessor am Departement Informatik, Theodoros Rekatsinas. Er forschte im Bereich Datenbanken, Maschinelles Lernen, Datenverarbeitung und Data Science, wobei er seine Forschung mit neuen Methoden aus Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen verbindet.