ETH ernennt neue Professoren für Informatik und Digitalisierung

Auf Antrag von ETH-​Präsident Joël Mesot hat der ETH-​Rat 13 Professorinnen und Professoren ernannt. Darunter befinden sich auch Berufungen im Departement Informatik oder von Forschenden in Bereichen der Digitalisierung.

Kjell Jorner.

Kjell Jorner, zurzeit Postdoctoral Researcher an der University of Toronto, Kanada, und der Chalmers University of Technology in Göteborg, Schweden, wird Assistenzprofessor für Digitale Chemie am Departement Chemie und Angewandte Biowissenschaften. In seiner Forschung kombiniert Jorner maschinelles Lernen und mechanistische Modellierung zur Berechnung einer breiten Palette von chemischen Reaktionen.

Dennis Komm.

Dennis Komm, zurzeit Senior Scientist an der ETH Zürich und Professor an der Pädagogischen Hochschule Graubünden, wird zum ausserordentlichen Professor für Algorithmen und Didaktik am Departement Informatik berufen. Komm befasst sich in seiner Forschung mit Online-​Algorithmen, die in vielfältigen Bereichen zur Anwendung kommen, von Computerressourcen bis zu Managemententscheidungen.

Matthias Leese.

Matthias Leese, zurzeit Senior Researcher am Center for Security Studies (CSS) an der ETH Zürich, wird Assistenzprofessor für Technologie und Governance am Department Geistes-​, Sozial-​ und Staatswissenschaften. Leese untersucht in seiner Forschung die Implementation von neuen Technologien in Sicherheitsorganisationen. Sein besonderes Interesse gilt dabei datengestützten Analyseverfahren und den vielfältigen sozio-​technischen Aspekten von Datengenerierung, Datenbankinfrastrukturen sowie algorithmengestützten Auswertungsverfahren.

Verena Zimmermann.

Verena Zimmermann, zurzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Darmstadt, wird Tenure-​Track-Assistenzprofessorin für Sicherheit, Privatsphäre und Gesellschaft am Departement für Geistes-​, Sozial-​ und Staatswissenschaften. Zimmermann forscht an der Schnittstelle von Psychologie und Informatik. Sie befasst sich mit der Rolle des Menschen bei der Gestaltung technischer Systeme. Ihre Berufung soll ein interdisziplinäres Cluster stärken, das sich an der ETH mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung beschäftigt.

Neben den 13 Berufungen verabschiedet die ETH auch 15 Professorinnen und Professoren. Darunter bedindet sich Mohsen Ghaffari, zurzeit Tenure-​Track-Assistenzprofessor für Informatik am Departement Informatik. Er tritt am MIT in Cambridge, USA, eine Stelle als Associate Professor an. In den Ruhestand tritt Armin Wittneben, zurzeit ordentlicher Professor für Drahtlose Kommunikation am Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik. Er forschte zu Schlüsseltechnologien zur Realisierung von kostengünstigen und breitbandigen mobilen Zugangsnetzen.