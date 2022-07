ETH holt sich Rust-Experten vom MIT

Nach der letzten Ernennungsrunde im Mai 2022 hat die ETH weitere 6 Professorinnen und 6 Professoren ernannt. Im Departement Informatik gab es diesmal nur eine neue Besetzung. Nachdem im vergangenen Dezember bereits Wenchao Xu als Tenure-​Track-Assistenzprofessorin für Experimentelle Quantentechnologie am Departement Physik vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) nach Zürich gekommen war, erfolgt jetzt der nächste Zugang vom renommierten US-Institut.

Ralf Jung.

Ralf Jung, zurzeit Postdoktorand am MIT, wird Tenure-​Track-Assistenzprofessor für Informatik am Departement Informatik. Jungs Forschung befasst sich mit Programmiersprachen, formaler Verifikation und interaktiven Theorembeweisen. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Entwicklung formaler Grundlagen für die Programmiersprache Rust.

"Seine bahnbrechende Dissertation wurde mit fünf Preisen ausgezeichnet, er gilt als weltweit anerkannter Pionier", schreibt die ETH. "Mit der Berufung von Ralf Jung sichert sich das Departement Informatik einen Prominenten auf diesem Gebiet und verstärkt gleichzeitig die Expertise in Programmiersprachen."

Otmar Hilliges.

Im Departement Informatik wird zudem Otmar Hilliges vom ausserordentlichen zum ordentlichen Professor befördert. Hilligesʹ Forschung liegt in den Bereichen der Mensch-​Maschine-Interaktion, dem maschinellen Sehen und maschinellen Lernen. Hilliges sei zudem sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Hochschule äusserst engagiert und ein weltweit gefragter Berater, Organisator von Konferenzen und Mitglied in verschiedenen Steuerausschüssen, so die ETH.