ETH intensiviert die Tech-Zusammenarbeit mit der UNO

Der ETH-​Präsident Joël Mesot und der stellvertretende UNO-​General­sekretär Guy Ryder haben in New York eine Absichtserklärung für eine verstärkte Zusammenarbeit unterzeichnet. In der Erklärung heisst es, dass die Zürcher Hochschule und die internationale Organisation gemeinsam die Entwicklung technologiebasierter, sozialer Innovationen zur Bewältigung globaler Herausforderungen vorantreiben wollen.

"Die ETH Zürich steht seit ihrer Gründung im Dienst der Gesellschaft. Es ist für uns eine ehrenvolle Aufgabe, unser Know-​how verstärkt in das Engagement der Vereinten Nationen für Frieden, Sicherheit und nachhaltige Entwicklung einzubringen. Ein Engagement, das auch für die Schweiz unverzichtbar ist", lässt sich Joël Mesot in der entsprechenden Mitteilung der ETH zitieren.

Zu den in der Absichtserklärung erwähnten Herausforderungen zählen unter anderem Frieden, Sicherheit und nachhaltige Entwicklung. Hier soll die Expertise der Hochschule in den Bereichen Konfliktforschung, Entwicklungs­zusammen­arbeit und Ernährungssicherheit mit ihrem Know-​how in der KI-​gestützten Analyse grosser Datensätze kombiniert werden.

Ein von der ETH angeführtes Beispiel ist eine Analysesoftware von Forschenden um ETH-​Professor Elliot Ash, die hilft, Datenlücken in der Berichterstattung zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen zu identifizieren.

Ein weiteres Projekt zielt darauf ab, die Zerstörung von Infrastruktur in Kriegsgebieten mithilfe von Satellitenbildern zu erkennen. Auch hier nutzen die ETH-​Forschenden maschinelles Lernen, um typische Muster von bewaffneten Konflikten in Fotos zu identifizieren. Ein weiteres KI-​gestütztes Analysetool soll die Wahrscheinlichkeit von Gewaltausbrüchen vorhersagen können.