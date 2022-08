ETH kauft Telcodienste für 7 Millionen von Swisscom – freihändig

"Die ETH Zürich beansprucht ein hohes Volumen an mobilen Daten- sowie Sprachkommunikation; sowohl in der Schweiz wie weltweit", heisst es in einem Zuschlag auf der Beschaffungsplattform Simap.

Als Lieferant für den Auftrag mit einem Volumen von 6,95 Millionen Franken wurde Swisscom gewählt. Der Zuschlag wurde in einem freihändigen Verfahren erteilt, weil "durch die hohen Anforderungen der Übermittlung von Daten und Sprache in entlegenen Gebieten eine hohe Netzabdeckung essenziell ist". Darüber hinaus könne die existierende Infrastruktur an zentralen Standorten ohne Kostenfolge weiterverwendet werden. Ausserdem würde der Austausch von Kommunikationskomponenten an schwer zugänglichen Orten zu substantiellen Mehrkosten führen.