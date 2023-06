ETH-Spinoff Seervision in die USA verkauft

Seit 2016 entwickelt das ETH-Spinoff Seervision Softwarelösungen mit Künst­licher Intelligenz für die Automatisierung von Kameras. Mit der Technologie können Kameras das Geschehen automatisch verfolgen. Dafür hat das Unter­nehmen jahrelang in den Bereichen Multi-Kamera-Steuerung mit Echtzeit-Optimierung, maschinelles Lernen und prädiktive Bewegungsmodelle geforscht. Nun wurde das Startup vom amerikanischen Unternehmen Q-Sys übernommen.

Diese Firma wiederum bietet eine in der Cloud verwaltbare Audio-, Video- und Steuerungsplattform an. "Die Übernahme von Seervision durch Q-Sys ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung der AV-Branche hin zu intel­li­gen­ten und skalierbaren AV-Softwareplattformen", sagte Nikos Kariotoglou, CEO und Mitbegründer von Seervision, in einer Mitteilung zum Verkauf.

Gemeinsam mit der neuen Besitzerschaft will man jetzt ein neues Ökosystem schaffen. Dafür werden die Gründer und ein Team von 19 Mitarbeitenden zu Q-Sys wechseln. Die Zusammenarbeit soll dann "eine neue Klasse hoch­leis­tungs­fähiger AV-Lösungen hervorbringen, die die intelligente Video­kol­la­bo­ra­ti­on über mehrere Anwendungen hinweg neu definieren".

Der Abschluss der Übernahme wird innerhalb der nächsten 30 Tage erwartet, die notwendigen behördlichen Genehmigungen sind noch ausstehend. Zu finanziellen Einzelheiten äussern sich die beiden Unternehmen nicht.