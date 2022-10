ETH-Spinoff startet Produktion von AR-Brillen

Das Berner Startup Almer Technologies hat eine Augmented-Reality-Brille entwickelt, mit der verschiedene Arbeiten an Industriemaschinen unabhängig vom Standort durchgeführt werden können. In Zeiten von Reisebeschränkungen könnten somit längere Stillstandzeiten vermieden oder auch kompliziertere Reparaturen durchgeführt werden, schreibt das Unternehmen auf seiner Website. Die Brille soll dabei die Kommunikation zwischen Experten und Arbeitenden an der Front erleichtert.

Wie ' statupticker.ch ' berichtet, hat sich Almer aufgrund verschiedener Erfolge in unterschiedlichen Pilotprojekten dazu entschieden, mit einer Serienproduktion des Gerätes zu starten. Bei den Pilotprojekten seien bei einer Firma rund 50% der Auslandflüge durch Anwendungstechniker reduziert worden, heisst es vom Startup. Dazu seien auch noch andere direkte Anwendungsfälle für die Smart Glasses gefunden worden.

Viele der Pilotpartner seien direkt als Kunden gewonnen worden, schreibt das Magazin. Durch die getätigten Akquisitionen sollen bis im Dezember die ersten 200 Einheiten produziert und ausgeliefert werden. Eine nächste Produktionsserie soll dann im ersten Quartal 2023 starten.