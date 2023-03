Ethikrat: KI kann und darf den Menschen nicht ersetzen

Der Deutsche Ethikrat hat eine umfassende Stellungnahme zum Thema Künstliche Intelligenz publiziert. Für eine ethische Beurteilung reiche es nicht, die Technologie zu verstehen. Themen wie Vernunft, Handlung und Verantwortung müssten ebenso einbezogen werden wie gesellschaftliche Effekte, schreibt der Rat. Die zentrale Frage für eine ethische Beurteilung laute deshalb: "Werden menschliche Autorschaft und die Bedingungen für verantwortliches Handeln durch den Einsatz von KI erweitert oder vermindert?"

Die Beurteilung von KI müsse immer kontext-, anwendungs- und personenspezifisch erfolgen. "Wenn menschliche Tätigkeiten an Maschinen delegiert werden, kann dies für verschiedene Personengruppen, Akteure und Betroffene ganz unterschiedliche Auswirkungen haben", erklärt Judith Simon, die Sprecherin der zuständigen Arbeitsgruppe im Ethikrat. Beim Einsatz von KI-Technologien stelle sich somit immer die Frage, wessen Handlungsspielräume erweitert und wessen eingeschränkt werden.

Exemplarisch hat sich der Rat in einigen konkreten Anwendungsbereichen mit KI auseinandergesetzt: Medizin, schulische Bildung, öffentliche Kommunikation und Meinungsbildung sowie öffentliche Verwaltung. In einem umfassenden Papier listet der Rat Empfehlungen für diese Bereiche.

Daraus hat der Rat eine Reihe von Querschnittsthemen abgeleitet, die den Einsatz von KI in ganz unterschiedlichen Bereichen betreffen. Dabei geht es beispielsweise um die Auswirkungen von KI auf menschliche Kompetenzen und Fähigkeiten, den Schutz von Privatsphäre und die Verhinderung von Diskriminierung. Über alle Anwendungsbereiche hinweg gelte es, die Interessen der Menschen, von denen die in KI-Anwendungen verwendeten Daten stammen, in den Mittelpunkt zu stellen, übermässige Eingriffe in die Privatsphäre zu verhindern und gleichzeitig eine gemeinwohlorientierte Datennutzung zu ermöglichen, so der Ethikrat.

Empfehlungen für Bildung, Medizin und Verwaltung

Für den Medizinbereich betreffen die Empfehlungen unter anderem die Qualitätssicherung bei der Entwicklung und Nutzung von KI-Produkten. Dazu gehöre auch, dass die Privatsphäre von Patientinnen und Patienten mit der intensiven Datennutzung in der medizinischen Forschung in Einklang gebracht werde. Ein weiteres Ziel müsse es sein, zu vermeiden, dass Ärztinnen und Ärzte Kompetenzen verlieren.

"Digitalisierung ist kein Selbstzweck", schreibt der Ethikrat zum Thema Bildung. Deshalb sollte der Einsatz von KI nicht von technologischen Visionen, sondern von grundlegenden Vorstellungen von Bildung, die auch die Bildung der Persönlichkeit umfassen, geleitet sein. KI-Tools müssten kontrolliert eingesetzt werden, was auch Kompetenzen bei den Lehrkräften voraussetze.

Für den Einsatz von KI in der öffentlichen Verwaltung rät der Ethikrat zu Ansätzen, die vor Diskriminierungen schützen und dem blinden Befolgen maschineller Empfehlungen vorbeugen. Weiterhin fordert er, dass Einzelfallbetrachtungen gewährleistet bleiben und Betroffene sich gegen Entscheide wehren können. Als ein Beispiel nennt das Paper Predictive Policing, das Risiken wie Verletzungen der Privatsphäre oder potenziell unzulässige Diskriminierungen mit sich bringe. Diese Risiken müssten sorgfältig mit den Chancen auf eine verbesserte Gefahrenabwehr abgewogen und in ein angemessenes Verhältnis gebracht werden.