ETHs erhalten gute Noten für ihre IT-Fachrichtungen

Gemäss dem jährlich erscheinenden QS World University Ranking gehört die ETH Zürich zu den 10 besten Hochschulen der Welt. Nun hat das globale Bildungsnetzwerk Quacquarelli Symonds (QS) auch eine Rangliste nach Fachrichtungen der Universitäten veröffentlicht. 16 Fachrichtungen sind in den Top 10 vertreten – darunter auch "Computer Science and Information Systems".

2 Schweizer Unis in der Top Ten

Die IT-Fachrichtung der ETH bleibt im Ranking auf Platz 9 wie auch schon im Jahr zuvor. Damit ist die Zürcher Hochschule aber nicht die einzige aus der Schweiz: Auf Platz 10 folgt die Schwesterinstitution EPFL in Lausanne.

"Wir dürfen stolz darauf sein, dass die ETH so konstant und fächer­über­greif­end hervorragende Resultate erzielt. Dies kommt letztlich der ganzen Schweiz zugute und ist keine Selbstverständlichkeit", sagt Joël Mesot, Präsident der ETH Zürich. "Mein Appell geht an die Politik, für entsprechende Rahmen­be­ding­ungen zu sorgen, damit wir auch in Zukunft mit den Besten der Welt mithalten können."

Im ganzen Score für die zusammengefasste Fachrichtung Engineering & Technology (IT- und Engineering-Fächer) musste die ETH jedoch einstecken. So fiel der Bereich von Rang 6 auf Rang 7. Im Jahr 2021 erreichte Engineering & Technology noch Platz 4.

Gute Noten für ganzes Schweizer Hochschulsystem

QS gibt nicht nur den beiden ETHs gute Noten, laut dem globalen Bildungs­netzwerk hat die Schweiz das beste Hochschulsystem der Welt. Man weise hierzulande die weltweit höchste Konzentration an erstplatzierten Fach­rich­tung auf, so der Report, sowie die dritthöchste Konzentration an Top-Ten-Fachrichtung.

Neben der ETH und der EPFL sind auch die Universitäten Zürich, Genf, Bern, Basel und die Università della Svizzera italiana im Ranking der IT-Fach­rich­tungen vertreten. Sie schneiden jedoch schlechter ab. Nach der EPFL auf Platz 10 folgt erst auf Rang 130 mit der Universität Zürich wieder eine Schweizer Bildungseinrichtung.

Zum QS-Ranking nach Fachgebieten (in Box): Aktuell vergleicht das Ranking nach Fachrichtungen über 18'300 einzelne Hochschulprogramme von rund 1600 Universitäten weltweit anhand von 5 Indikatoren. Besonders hoch gewichtet das "QS World University Ranking" den Ruf, den ein Departement in der Fachwelt geniesst. Je nach Fachgebiet trägt dieser Faktor zwischen 30 und 90% zum Resultat bei.